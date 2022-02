Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammer gelooft in zijn kansen tegen Belgisch zwaargewicht Levi Rigters oog in oog met Jamal Ben Saddik: ’Als ik win, lig ik goed op schema’

Door lars van soest Kopieer naar clipboard

Levi Rigters loopt tevreden weg, Tomas Mozny hangend in de touwen achterlatend. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Levi Rigters (26) staat dinsdag voor het eerst oog in oog met zijn volgende tegenstander Jamal Ben Saddik. Het zwaargewicht uit Abcoude ontmoet de 31-jarige Belg in Utrecht tijdens een persconferentie in aanloop naar Glory80, dat plaatsvindt op 19 maart in het Belgische Hasselt. De in Amsterdam woonachtige kickbokser heeft veel respect voor zijn opponent. ,,Jamal staat niet voor niets al lange tijd in de top drie.” Al ziet hij ook kansen...