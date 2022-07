Nog meer ellende voor UAE: Pogacar moet nóg een knecht missen

De Spanjaard Marc Soler was ziek en reed in de zestiende etappe de hele dag ver achter het peloton. Hij kwam ver buiten de tijdslimiet binnen, die verstreek 42 minuten nadat de Canadees Hugo Houle in Foix de rit had gewonnen.

Eerder moesten van UAE Team Emirates de Noor Vegard Stake Laengen en de Nieuw-Zeelander George Bennett de Tour vanwege een coronabesmetting verlaten. Pogacar, tweede in het algemeen klassement achter de Deen Jonas Vingegaard, heeft nu nog vier helpers over. Vingegaard heeft bij Jumbo-Visma nog vijf ploeggenoten.

Aanvallen Pogacar kunnen Vingegaard niet verontrusten

Vingegaard pareerde dinsdag in de zestiende etappe van de Tour de France schijnbaar moeiteloos de aanvallen van Pogacar. Met name op de Port de Lers, de voorlaatste klim in de eerste Pyreneeënrit, zette de Sloveen de Deen van Jumbo-Visma onder druk. „Het waren een paar goede aanvallen, maar ik had ze verwacht”, keek Vingegaard terug.

In de stand veranderde er niets. Vingegaard bezit de gele trui en Pogacar moet 2 minuten en 22 seconden goedmaken. „We hebben het als team goed gedaan vandaag”, oordeelde de Deen, die zijn Belgische ploeggenoten Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck mee zag gaan in een vroege ontsnapping. Later in de rit lieten zij zich terugzakken om hun kopman te kunnen bijstaan. Die had bovendien continu de Amerikaan Sepp Kuss in zijn buurt. „Het ging goed zo, zeker ook met die twee mannen vooruit die op het juiste moment konden aansluiten. Het plan heeft perfect gewerkt. We hebben de gele trui nog en de marge is intact.”

Vingegaard zei zich niet al te druk te willen maken nu hij de eindzege in de Tour voor het grijpen lijkt te hebben. „Ik neem het zoals het is. Als ik win dan win ik. Gebeurt dat niet, dan is er niets aan te doen. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.”