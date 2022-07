Vlak voor beslissende bergritten: Pogacar verliest meesterknecht Majka

Wielrennen

LIVE Tour-peloton onderweg in zware bergrit, gaat Pogacar aanvallen?

Het is woensdag alweer tijd voor de zeventiende etappe. Op de tweede dag van het Pyreneeëndrieluik in de Tour de France ligt de aankomst bergop in het skioord Peyragudes. De slotklim is niet de enige beproeving voor de renners die vier cols moeten beklimmen in de rit vanuit Saint-Gaudens over 129 ki...