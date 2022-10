Becker met koploper Union pijnlijk onderuit bij Bochum van Letsch

Union blijft wel lijstaanvoerder met 23 punten, 1 meer dan landskampioen Bayern München. Bochum droeg door de zege de laatste plek over aan Schalke 04, dat later zondag nog in actie komt.

Bochum opende aan het eind van de eerste helft de score tegen Union, waar voormalig ADO-speler Sheraldo Becker in de basis begon. Philipp Hofmann kopte raak uit een corner van Philipp Förster. Uit de omschakeling in de tweede helft kwam de thuisploeg op 2-0. Na balverlies van Union werd Christopher Antwi-Adjei de diepte ingestuurd. Hij legde goed af op rechts naar de ingevallen Gerrit Holtmann die de bal maar hoefde binnen te schieten.

Milos Pantovic verzuimde vanaf 11 meter Union weer terug in de wedstrijd te brengen. Doelman Manuel Riemann stopte de strafschop. Pantovic scoorde in de extra tijd alsnog met een hard schot, maar tot de gelijkmaker kwamen de Berlijners van coach Urs Fischer niet meer.