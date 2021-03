KNVB niet blij met leeftijdsrestricties: ’Dit splijt amateurverenigingen’

„De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams”, zo reageert directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een kort statement. „Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.”

Volwassenen mogen wel weer gaan sporten in grotere groepjes dan voorheen, maar de groep mag niet groter zijn dan vier man. Jongeren tot en met 26 jaar mogen dit wel weer sinds 3 maart.

Sportbonden wezen het kabinet al eerder op het belang van samen sporten. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze.

Mensen zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat.