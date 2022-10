Pikant treffen tussen Bergsma en Anema bij start marathonseizoen

Veel ogen zullen gericht zijn op Jorrit Bergsma en Jillert Anema. Na dertien succesvolle jaren maakte de 36-jarige stayer na afgelopen winter de overstap van de ploeg van Anema naar Jumbo-Visma. Die breuk is beiden niet in de koude kleren gaan zitten en de verwijten vlogen de laatste tijd over en weer.

Bij de mannen zijn belangrijke kanshebbers voor de zege: de winnaar van vorig jaar Sjoerd den Hertog en zijn teamgenoot Jordy Harink, de broers Bart en Evert Hoolwerf en Harm Visser. Maar uiteraard behoort Bergsma ook tot dit rijtje.

Bij de vrouwen is Irene Schouten, drievoudig olympisch kampioene, dé trekpleister. Het belooft hoe dan ook een interessant seizoen te worden nu de drie grote langebaanteams (Jumbo-Visma, Reggeborgh en Albert Heijn Zaanlander) ook op de marathon de strijd met elkaar aangaan.