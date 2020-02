Sparta-trainer Henk Fraser: ’Deze drie punten hadden we keihard nodig’

Door de zege is het gat met nummer zeventien ADO, dat op een directe degradatieplek staat, opgelopen tot tien punten. „Of we nu niet meer naar beneden maar omhoog gaan kijken? Ik denk dat we het allebei nog blijven doen, want we staan er een beetje tussenin”, aldus Abdou Harroui, die in blessuretijd met de 4-2 aan alle onzekerheid een einde maakte. „Ik had al eerder moeten scoren, maar die bal schopte ik naar Zuid”, grapte de Spartaan.

Op het winderige Kasteel was het een duel met meerdere gezichten. ADO kwam wat gelukkig op voorsprong via verdediger Shaquille Pinas, maar werd in het restant van de eerste helft overklast door een goed combinerend Sparta. De 3-1 ruststand door kopballen van Adil Auassar en Bart Vriends en een solo van Patrick Joosten was een magere afspiegeling van het niveauverschil, want Joosten en Dante Rigo troffen ook nog eens het aluminium.

Bekijk ook: Zorgen ADO Den Haag groter na nederlaag bij Sparta

Loodzwaar programma ADO

De Kasteel-ploeg leek na de sterke eerste helft simpel op de eerste zege van 2020 af te stevenen, maar ADO knokte zich knap terug in de wedstrijd. Crysencio Summerville profiteerde van een blunder bij het uitlopen van Sparta-doelman Ariel Harush en bracht de spanning helemaal terug. Diezelfde Harush was even later wel de reddende engel toen John Goossens alleen op het Sparta-doel afging. „We hebben na rust een ander team gezien, maar zo hadden we al aan de wedstrijd moeten beginnen”, vond ADO-trainer Alan Pardew, die met ADO een loodzwaar kwartet wedstrijden voor de boeg heeft (PSV-thuis, Heerenveen-uit, Heracles-thuis en AZ-uit).