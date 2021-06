Mathieu van der Poel in speciaal Poulidor-truitje in eerste Tourrit

De internationale wielerunie UCI geeft normaal geen toestemming voor het rijden in speciale truitjes, maar maakt vanwege de enorme populariteit van Poulidor een uitzondering.

Volg hier de eerste Tourrit over 197,8 kilometer van Brest naar Landerneau.

Van der Poel is de kleinzoon van de fameuze ’Poupou’, in de Tour ook wel de Eeuwige Tweede genoemd. Afgelopen donderdag verscheen het Tourteam van Alpecin-Fenix in het speciale paars-gele shirt bij de ploegpresentatie. ”45 jaar na het einde van de ongelooflijke carrière van Raymond Poulidor staat zijn kleinzoon Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start van de Tour de France. Daar moesten we even aandacht aan besteden”, zei directeur van het team Philip Roodhooft.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel in speciaal shirt bij ploegenpresentatie Tour om opa Raymond Poulidor te eren

De reacties op het shirt waren zo positief dat de ploeg had gevraagd om ook de eerste etappe in het shirt te mogen rijden. „De UCI kondigt aan dat de uitzondering is verleend aan Alpecin-Fenix om het speciale shirt ter ere van Raymond Poulidor te dragen in de eerste etappe van de Tour de France”, aldus de bond.