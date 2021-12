Na Spurs-Rennais ook Premier League-duel afgelast

Eerder gaf de UEFA aan, dat er geen reden was voor afgelasting, omdat Spurs nog voldoende spelers beschikbaar had. Nu heeft de Europese voetbalbond dat verzoek toch gehonoreerd. Ook de Premier League heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Tottenham om de eerste volgende competitiewedstrijd - aanstaande zondag tegen Brighton Hove & Albion - uit te stellen.

Draai UEFA

De draai van de UEFA is opvallend, want eerder hield de bond vast aan de reglementen, waarin staat dat er gespeeld moet worden, zolang er van de A-lijst met 25 spelers 13 spelers beschikbaar zijn waaronder één doelman. Volgens mediaberichten hebben acht spelers van Tottenham positief getest, terwijl één speler (Ryan Sessegnon) ontbreekt door een schorsing. In dat verband is interessant dat Leicester City donderdagavond gewoon aantreedt tegen Napoli ondanks de afwezigheid van zeven spelers door corona.

Tottenham Hotspur nam woensdagavond al een voorschot op de afgelasting door zelf bekend te maken, dat de wedstrijd niet door zou gaan. Daarop reageerde tegenstander Stade Rennais met een statement, waarin de Franse club zijn afkeuring kenbaar maakte van de handelswijze van Spurs en aangaf gewoon te willen spelen.

De UEFA heeft nog geen toelichting gegeven waarom het standpunt gewijzigd is. Eerder heeft de bond zware sancties opgelegd aan clubs, die door een covid-uitbraak niet aan hun competitieverplichtingen konden voldoen. Slovan Bratislava uit Slowakije, FK Qarabag uit Azerbeidzjan en FC Pristina uit Kosovo kregen een reglementaire 3-0 nederlaag opgelegd.

Volgens de Bretonse krant L’Ouest France is Stade Rennais inmiddels op weg naar huis en wordt gekeken naar een latere datum om de wedstrijd af te werken.

Heel lastig

Het zal nog niet meevallen om die te vinden. Spurs heeft tot de jaarwisseling nog zes wedstrijden in eigen land op het programma staan en een inhaalwedstrijd moet ook passen in het programma van Stade Rennais.

Het lijkt heel lastig te worden om de wedstrijd tegen Rennais voor 31 december in te halen, zoals de reglementen van de UEFA voorschrijven, of er zouden wedstrijden in de Premier League verschoven moeten worden voor dat doel. Voor het uitgestelde duel met Brighton moet eveneens nog een datum gevonden worden, maar deze mag ook in het nieuwe jaar afgewerkt worden.

Daarnaast is het vanuit sportief oogpunt onzuiver als Vitesse-NS Mura wel doorgaat als de wedstrijd van Spurs wordt uitgesteld. Spurs zou dan op een later moment exact weten welke uitslag moet worden neergezet om door te gaan in Europa. Spurs en Vitesse koersen af op een fotofinish in Groep G van de Conference League. Beide clubs hebben zeven punten. Spurs heeft een iets beter doelsaldo (+3 tegenover Vitesse +1).

Vitesse wacht na afgelasting Spurs af in ’lastig dossier’

Vitesse kan kort na het nieuws over de afgelasting van het duel van concurrent Tottenham Hotspur weinig zeggen over de gevolgen voor de Arnhemse club. „Wat dit precies voor ons betekent, is op dit moment nog lastig te zeggen. En hoe we dit gaan inrichten, het is een lastig dossier”, aldus een woordvoerder. „Wij volgen de berichtgeving ook en treden naar buiten via onze officiële kanalen.”

Vitesse neemt het donderdagavond om 21.00 uur op tegen Mura uit Slovenië.