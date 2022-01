Premium Het beste van De Telegraaf

’Straks hebben we nooit meer publiek’ Sinistere sfeer in schaaktempel Wijk aan Zee: toernooi naar minder coronagevoelig jaargetij?

Door Steven Kooijman

Voor het tweede jaar op rij wordt het Tata Steel-toernooi gehouden zonder de gebruikelijke honderden amateurschakers en toeschouwers. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

Voor het tweede jaar op rij wordt het Tata Steel-toernooi, de hoogmis van het internationale schaken, gehouden zonder de gebruikelijke honderden amateurschakers en toeschouwers. Dat zorgt zowel in schaaktempel De Moriaan als in Wijk aan Zee voor een sinistere sfeer. Heiligschennis of niet: héél voorzichtig wordt er gefilosofeerd om het wereldberoemde evenement in een ander, minder coronagevoelig jaargetij te houden. „Straks hebben we nooit meer publiek.”