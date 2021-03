Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Dit willen de fans zien’

De Oostenrijker stelt dat Mercedes er beter voorstaat dan twee weken terug in Bahrein, toen de drie testdagen niet bepaald probleemloos verliepen. „We vonden de sweet spot van de auto niet. Er was de tien dagen erna veel werk aan de winkel. Ik denk dat de auto nu voorspelbaarder is. Maar de tijden van de eerste training zijn niet representatief.”

Wolff doelt daarbij op de hitte tijdens de training, waarin Max Verstappen de snelste tijd neerzette. Tijdens de kwalificatie en zeker zondag tijdens de race zal het een stuk koeler zijn. Zondag wordt er daarnaast veel wind voorspeld, zoals dat tijdens op de eerste dagen van de tests ook het geval was. „Ik denk dat we dit jaar een echt gevecht gaan zien. Dat is wat de fans willen. Ik denk dat wij ook meer last hebben van de regelwijzigingen dan auto’s met een hoge achterkant, het concept dat Red Bull al jaren gebruikt.”

Zijn collega-teambaas Christian Horner van Red Bull wijst erop dat Mercedes het te kloppen team is, als wereldkampioen sinds 2014. „Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Mercedes zal de problemen die ze hadden tijdens de tests oplossen. Na zeven kampioenschappen op rij zou het gek zijn als iemand anders dan Lewis Hamilton de grote favoriet is voor de wereldtitel.”

