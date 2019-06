Tranen bij Seedorf & co

Na de weigering van de internationals om naar Egypte af te reizen vanwege een conflict over premies, kreeg de ploeg een flinke knauw te verwerken. Aanvaller Joel Tagueu moest afhaken, omdat er een hartafwijking is geconstateerd.

Volgens de voetbalbond van Kameroen is het vertrek van Tagueu uit het trainingskamp hard aangekomen bij de technische staf en de spelers die hun tranen niet konden bedwingen.

Toch ziet Tagueu zelf een lichtpuntje in het slechte nieuws dat hij heeft gekregen. „Het had ook slecht kunnen aflopen als niemand dit had geconstateerd.”

Kameroen speelt dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de strijd om de Afrika Cup tegen Guinee-Bissau.