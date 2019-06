Triest nieuws voor Seedorf & co

Na de weigering van de internationals om naar Egypte af te reizen vanwege een conflict over premies, kreeg de ploeg een flinke knauw te verwerken. Aanvaller Joel Tagueu moest afhaken, omdat er een hartafwijking is geconstateerd.

Volgens de voetbalbond van Kameroen is het vertrek van Tagueu uit het trainingskamp hard aangekomen bij de technische staf en de spelers die hun tranen niet konden bedwingen.

Toch ziet Tagueu zelf een lichtpuntje in het slechte nieuws dat hij heeft gekregen. „Het had ook slecht kunnen aflopen als niemand dit had geconstateerd.”

Kameroen speelt dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de strijd om de Afrika Cup tegen Guinee-Bissau.

forced to withdraw from the opening game at the AFCON due to an irregular heart condition.

begint vol goede moed aan het toernooi om de Afrika Cup in Egypte, een conflict over premies ten spijt. „Zulke problemen doen zich soms voor, maar dat gebeurt bij alle ploegen in de wereld”, sprak de Nederlandse oud-international. „Het zal onze mentale instelling niet aantasten en ook onze laatste voorbereidingen niet verstoren.”

De selectie van titelverdediger Kameroen kwam een dag later dan gepland in Egypte aan. De spelers van Seedorf weigerden op het vliegtuig te stappen, omdat de onderhandelingen over de vergoedingen en bonussen voor de deelname aan de Afrika Cup waren stukgelopen. Uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt. Volgens Seedorf heeft de controverse de eenheid binnen zijn selectie alleen maar verbeterd.

„Deze crisis over geld heeft de teamspirit en de wilskracht versterkt”, verzekerde de oud-Ajacied, die met oud-ploeggenoot Patrick Kluivert als assistent-coach samenwerkt. „Mijn ploeg is er helemaal klaar voor om te vechten voor titelprolongatie.”

Kameroen begint dinsdag tegen Guinee-Bissau.