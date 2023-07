Voorzitter PSG voert druk op en wil dat Kylian Mbappé contract verlengt

Mbappé heeft nog een verbintenis voor een jaar bij de Franse kampioen. De aanvaller heeft al aangegeven na komend seizoen weg te willen. Paris Saint-Germain houdt in dat geval geen transfersom aan hem over. De club zou hem daarom nu moeten verkopen, maar voor Al-Khelaifi is dat geen optie.

„Mbappé heeft al gezegd dat hij niet gratis zal vertrekken”, aldus Al-Khelaifi. „Als iemand hem van gedachten heeft doen veranderen, is dat niet mijn schuld.”

Paris Saint-Germain stelt Luis Enrique aan als opvolger Galtier

Enrique is de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain. De 53-jarige Spanjaard volgt bij de Franse kampioen de weggestuurde Christophe Galtier op.

Luis Enrique was tot eind vorig jaar bondscoach van Spanje. Na de uitschakeling tegen Marokko in de achtste finales van het WK in Qatar moest de voormalige middenvelder vertrekken. Luis Enrique was eerder, van 2014 tot 2017, trainer van FC Barcelona.

Paris Saint-Germain won dit seizoen weliswaar de Franse titel, maar werd in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld. De Franse topclub wist het belangrijkste toernooi voor Europese topclubs nog nooit te winnen.