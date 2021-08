Volleybalsters via klinkende winst op Duitsland naar kwartfinale EK

Nederland verloor in januari 2020 in Apeldoorn van Duitsland bij het olympisch kwalificatietoernooi en dat betekende een streep door de reisplannen richting Tokio. Dit EK is het eerste belangrijke toernooi voor Oranje sinds dat OKT. In deze cruciale achtste finale - het eerste duel na de poulefase - was Duitsland opvalland genoeg dus weer de tegenstander.

Binnen beide ploegen is in ruim anderhalf jaar tijd veel veranderd. Bij Duitsland is de belangrijke spelverdeelster Denise Hanke bijvoorbeeld van het toneel verdwenen, net als topaanvalsters Lonneke Sloetjes bij Nederland. Niemand kon voor de achtste finale van het EK in het Bulgaarse Plovdiv precies voorspellen wat deze aderlatingen precies zouden betekenen bij deze ’burenruzie’. Maar duidelijk werd al snel dat het Duitse aanvalsspel voor geen meter liep, terwijl met name Nika Daalderop en Anne Buijs binnen Oranje voor veel aanvalspower zorgden en Sloetjes (bijna) deden vergeten.

In de openingsset van de achtste finale was het nerveuze Duitsland zo vriendelijk om veel punten cadeau te doen, waardoor Oranje niet eens een topniveau nodig om naar 25-22 te snellen. Maar in set nummer 2 ging Duitsland beter (en minder vaak fout) serveren. Dat resulteerde in een aantal directe punten en een 14-10 voorsprong. Op dat moment bracht bondscoach Avital Selinger zowel Celeste Plak en Laura Dijkema binnen de lijnen. Die dubbele wissel leidde nog bijna tot setwinst, maar dankzij Louisa Lippmann, de voornaamste Duitse aanvalster, scoorde Duitsland vanaf 22-22 de belangrijkste punten (23-25).

Opvallend genoeg leek Nederland in de derde set geen enkele last te hebben van dit tikje. Toen zelfs Lippmann aan de andere kant van het net fouten ging maken, kon Oranje deze set makkelijk naar zich toetrekken (25-19). Set nummer 4 werd het echter weer razend spannend waarbij de strijd lang gelijk op ging. Bij 20-20 was het weer de dertigjarige Anne Buijs, de meest ervaren aanvalsters van het stel, die haar team bij de hand nam en naar de overwinning leidde (25-22).