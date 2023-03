Ajax-trainer Heitinga grapt: ’Ik ga Feyenoord pas in blessuretijd kijken’

De Rotterdammers spelen vanavond om 18.45 uur thuis tegen Shakhtar Donetsk voor een plek in de kwartfinale van de Europa League, een kleine drie dagen voor Ajax-Feyenoord. „Stel dat Feyenoord wint, dan geeft ze dat zelfvertrouwen. Als ze eruit vliegen, lopen ze een deukje op”, aldus de hoofdcoach van de Amsterdammers.

Gaat Heitinga vanavond Feyenoord kijken, is de vraag. Daar reageert hij gevat op. „In blessuretijd. Of pas in de verlenging. Het zou voor het Nederlands voetbal mooi zijn als Feyenoord wint, maar wel na verlenging”, zo geeft hij aan met een knipoog.

’Voor de Klassieker ben je niet moe’

Vindt hij Ajax favoriet voor komende zondag? „Ik ga ervanuit dat we er klaar voor zijn, we moeten de beste versie van onszelf laten zien. Met onze eigen fans achter ons, hopelijk geeft dat net die extra 10 procent. We moeten hier thuis gewoon winnen. We bereiden ons goed voor en we weten hoe ze kunnen spelen. En ik denk dat zij een heel goede trainer hebben.”

Om te vervolgen: „Voor de Klassieker hoef je de batterij niet op te laden. Het zijn wedstrijden op zich. Ik heb de Madrileense derby en de Merseyside-derby gespeeld, mooie wedstrijden. Voor de Klassieker ben je niet moe, het is een van de mooiste wedstrijden die er is, een heel speciale.”

Niemand wijzer maken

Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Maar Ajax heeft een beter doelsaldo. „We zijn in de achtervolging gegaan”, zei Heitinga over een serie van zeven competitiewedstrijden zonder puntenverlies. „En nu kunnen we bovenaan komen te staan. Dat leeft enorm. Dat merk je hier in de stad en bij de club.”

Heitinga beschikt over een zo goed als fitte selectie. Alleen Ahmetcan Kaplan is er niet bij en komt vanwege een knieblessure dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. De trainer van Ajax zal opnieuw een keuze tussen Davy Klaassen en Kenneth Taylor moeten maken. „Maar je begrijpt dat ik niemand wijzer ga maken”, zei hij.

Ajax in bloed Heitinga

Als kind van de club kent Heitinga het belang van de Klassieker. „Ajax zit in mijn bloed en stroomt door mijn aderen”, zei hij. „Ajax tegen Feyenoord is voor mij een wedstrijd als Boca Juniors tegen River Plate. Het maakt voor mij ook niet uit dat Feyenoord donderdagavond nog speelt. Voor Ajax tegen Feyenoord tellen geen excuses. Je moet daar altijd klaar voor zijn.”

Heitinga verloor als speler nooit van Feyenoord, met zeven overwinningen en drie gelijke spelen. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal tijdens een uitduel met Feyenoord in De Kuip. „Dat was op 26 augustus 2001”, weet hij nog. „We wonnen met 2-1 door een schitterende goal van Rafael van der Vaart. Ik pakte geloof ik 30 seconden na mijn invalbeurt al een gele kaart.”

Zwakke plekken Feyenoord

Feyenoord is lastig te verslaan en heeft al achttien competitieduels op rij niet verloren. „Ze vormen een hecht team”, zei Heitinga. „Die ploeg is goed bij elkaar gescout. Spelers strijden voor elkaar en ze vormen een eenheid. Trainer Arne Slot heeft het goed voor elkaar daar. Of ze ook zwakke plekken hebben? Hopelijk zien we dat zondag.”

Heitinga sluit af met wat de uitslag van de wedstrijd voor invloed kan hebben op het einde van de strijd om de landstitel. „Ik wil elke wedstrijd winnen, of het nou Feyenoord is of een andere tegenstander. We hebben de kans om de koppositie over te nemen. Maar als we verliezen is de competitie ook nog niet gespeeld. Ik ga niet uit van verlies, maar ook dan is het nog niet gespeeld.”