Kleine crisis bij Feyenoord bezworen

Voetbal

Flekken pakt met SC Freiburg koppositie in Bundesliga

Doelman Mark Flekken heeft met SC Freiburg de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor even overgenomen van Union Berlin. Freiburg speelde met 2-2 gelijk bij Hertha BSC en staat op 18 punten, één meer dan Union dat later zondag nog in actie komt bij VfB Stuttgart.