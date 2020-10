Ultieme beloning voor Kenley Jansen na rollercoaster van jewelste

Kenley Jansen viert met zijn gezin de ultieme bekroning in de World Series. Ⓒ AFP

Na een rollercoaster van jewelste heeft Kenley Jansen dan eindelijk de prijs binnen waar hij al zó lang naar hunkerde: de kampioensring van de Major League Baseball, de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Als het in Amerika iemand wordt gegund, dan is het wel de 33-jarige topwerper van Los Angeles Dodgers. „Mijn kinderen waren in het stadion. Als ze straks ouder zijn, kan ik ze altijd aan dit moment blijven herinneren.”