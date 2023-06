Napoli heeft met Garcia opvolger Spalletti binnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Garcia is opvolger Spalletti bij Napoli

21.42 uur: Rudi Garcia is aangesteld als trainer van de Italiaanse voetbalclub Napoli. De 59-jarige Fransman wordt bij de Italiaanse club de opvolger van Luciano Spalletti, die Napoli de eerste titel sinds 1990 bezorgde maar toch besloot te vertrekken.

Garcia was tot voor kort in Saudi-Arabië coach van Al-Nassr, waar ook Cristiano Ronaldo speelt. In 'goed onderling overleg' vertrok hij daar. Volgens lokale media zou de relatie met de wereldster uit Portugal niet goed zijn geweest. Garcia werkte in Italië eerder bij AS Roma, tussen 2013 en 2016.

Boksfederatie IBA vecht besluit IOC erkenning in te trekken aan

18.25 uur: De internationale boksfederatie IBA vecht de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de erkenning van de organisatie in te trekken aan. Daartoe is beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS. De boksfederatie wil dat het besluit van het IOC, dat nog niet officieel is bekrachtigd, nietig wordt verklaard.

Het IOC schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechtelijke en ethische chaos. De federatie was derhalve ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf en dat zal het in 2024 in Parijs ook doen. Met World Boxing heeft de Nederlander Boris van der Vorst inmiddels een alternatieve boksfederatie opgericht, die door het IOC kan worden erkend als de IBA definitief aan de kant is gezet.

Bayern München betaalde werknemers onder minimumloon

11:53 uur Bayern München moet de Duitse staat geld terugbetalen, omdat het in een periode van vijf jaar te weinig loon heeft uitgekeerd aan werknemers. Het bedrag dat de topclub uit de Bundesliga moet teruggeven aan de federale schatkist is in totaal 245.000 euro.

Bayern heeft inmiddels op de website van de club een verklaring geplaatst met een verontschuldiging. "We hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek. Het is nooit de bedoeling geweest om werknemers hun rechtmatige loon te onthouden."

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het douanekantoor in München, is naar voren gekomen dat Bayern tussen 2016 en 2021 werknemers die voornamelijk op de jeugdcampus werkzaam waren te weinig betaalde. De club keerde niet eens het minimumloon uit.

Bayern veroverde afgelopen seizoen voor de elfde keer op rij de titel in de Bundesliga. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 650 miljoen euro is de Beierse voetbalgrootmacht de grootste sportclub van Duitsland en een van de rijkste clubs in Europa.

Ten Hag begint met United met thuiswedstrijd tegen Wolves

10:27 uur Trainer Erik ten Hag luidt met Manchester United het nieuwe seizoen in de Premier League in met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Dat duel wordt op maandag 14 augustus gespeeld. Drie dagen eerder speelt regerend kampioen Manchester City uit tegen Burnley.

De Premier League heeft donderdag het volledige speelschema bekendgemaakt. In totaal gaat het om 380 wedstrijden. Het seizoen duurt van vrijdag 11 augustus tot en met 19 mei 2024. Het EK van volgend jaar, in Duitsland, begint op 14 juni.

Ten Hag begint aan zijn tweede seizoen in Manchester. Afgelopen seizoen leidde hij United naar de derde plaats, goed voor deelname aan de Champions League.

López toernooidirecteur Daviscup Finals

10:13 uur Tennisser Feliciano López is de nieuwe toernooidirecteur van de Daviscup Finals. De 41 jaar oude Spanjaard, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, is de voormalig nummer 12 van de wereld.

Het eindtoernooi van de Daviscup wordt verdeeld over twee periodes gespeeld. Van 12 tot en met 17 september zijn op vier verschillende locaties de groepswedstrijden en van 21 tot en met 26 november is de knock-outfase in Málaga.

Begin dit jaar beëindigde de ITF, de organisator van de Daviscup, de samenwerking met Kosmos Tennis. Hoe de Daviscup er de komende jaren uit komt te zien is nog niet bekend.

Nederland doet ook mee aan de Daviscup Finals. Oranje neemt het in september op tegen Finland, de Verenigde Staten en Kroatië. De speelstad in Kroatië is nog altijd niet bekend.