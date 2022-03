Girmay verkiest vlucht naar huis boven Ronde van Vlaanderen: ’Mis mijn vrouw en dochter’

Girmay hoorde vrijdag na zijn knappe vijfde plek in de E3 Prijs pas dat hij Gent-Wevelgem zou rijden en dat hij nog niet naar huis kon. Nu is het wat hem betreft klaar. „Ik mis mijn vrouw en mijn dochter. Ik moet nu echt naar huis”, lachte Girmay na afloop voor de camera’s van Sporza. De verslaggever van dienst deed ook nog een poging om hem over te halen. „Nu ga ik echt naar huis. Nee, ik rijd geen Ronde van Vlaanderen. Deze overwinning verandert mijn leven, maar ik hoop dat het ook betekenis heeft voor andere Afrikaanse renners.”

De Belg Jan Bakelants, ploeggenoot van Girmay bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, heeft wel een oplossing voor de heimwee van de winnaar. „Waarom vliegen we zijn familie niet naar België? Dan kunnen we hem alsnog laten starten in de Ronde van Vlaanderen.”