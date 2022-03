Speelt sombere Hamilton een spel? ’We doen niet mee om de zeges’

Premium Autosport

Max Verstappen: ’Als we volgende week maar lachen’

Met een blikje energydrink in de hand vond een zichtbaar ontspannen Max Verstappen het geen enkel probleem om in de winderige paddock van het Bahrain International Circuit in Jip-en-Janneke-taal nog even uit te leggen wat porpoising (stuiterende auto’s) nou precies inhoudt. Misschien juist ook wel o...