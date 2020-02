Bozenik is op weg een fenomeen te worden bij Feyenoord

Robert Bozenik is door het dolle na zijn winnende goal tegen Fortuna Sittard, zo ziet ook aanvoerder Steven Berghuis. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Robert Bozenik is in De Kuip op weg naar de status van fenomeen. Na zijn winnende treffer als invaller tegen PEC Zwolle scoorde de 20-jarige Slowaak bij zijn eerste basisplaats voor Feyenoord in De Kuip de beslissende 2-1. Ditmaal vierde de spits zijn feestje wel met de aanhangers van de stadionclub, waar hij in Overijssel na de 4-3 stond te juichen voor het verkeerde supportersvak. De 1-1 kwam tot stand door twee penalty’s (gegeven door scheidsrechter Bas Nijhuis en benut door Steven Berghuis en Mark Diemers) na tussenkomst van VAR Sander van der Eijk.