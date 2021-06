Live EK: België wil groepszege veiligstellen, Denemarken jaagt op laatste kans

De Finse aanvaller Teemu Pukki en de Belgische ster Kevin De Bruyne. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Ook in groep B vallen maandagavond de beslissingen. Op voorhand is alleen duidelijk dat België al zeker is van een plek in de volgende ronde. Een gelijkspel volstaat om eerste te worden in de groep. De Belgen treffen Finland, dat op drie punten staat. Denemarken is nog puntloos en treft Rusland, dat drie punten heeft. Volg beide duels hieronder via uitgebreide statistieken.