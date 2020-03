AZ alleen aan kop Eredivisie na ruime zege op ADO

De Alkmaarders schoten in de eerste twintig minuten uit de startblokken. Laurens De Bock maakte namens ADO in de 12e minuut een oliedomme overtreding, waardoor leidsman Dennis Higler niets aanders kon doen dan de bal op de stip leggen. Teun Koopmeiners miste ook nu niet:1-0.

Zes minuten later leek de wedstrijd al op slot geschoten te worden. Na een fraaie aanval over links knalde Owen Wijndal de bal snoeihard achter doelman Luuk Koopmans: 2-0.

De equipe van Slot speelde simpelweg te slordig in vooral de tweede helft om een monsterscore neer te zetten. Een knap raakgeschoten vrije trap van - jawel - weer Koopmeiners bezorgde de fans nog een juichmoment: 3-0. De bal werd in de hoek van Koopmans geschoten, waardoor er wel getwijfeld kan worden of de inzet niet onhoudbaar was. Wat sowieso onhoudbaar was voor ADO-trainer Pardew, bleek een nieuwe nederlaag in de Eredivisie.

In de 89e minuut werd het toch nog wel pijnlijk voor de ploeg uit Den Haag, toen invaller Ferdy Druijf ook nog 4-0 op het scorebord zette.

De situatie voor ADO lijkt uitzichtloos. Met nog acht wedstrijden te gaan, is de achterstand op PEC Zwolle en Fortuna Sittard (de nummers 15 en 16) liefst zeven punten. ADO moet in ieder geval één club voorbij om directe degradatie te voorkomen.