Feyenoord legt Wieffer langer vast: ’Soms beetje onwerkelijk’

„Ik heb al vaker gezegd dat het snel is gegaan en ook wel een beetje onwerkelijk aanvoelt soms. Maar toen ik de kans kreeg ben ik er vol voor gegaan en het maakt mij ongelofelijk trots dat ik hier nu sta. Met de ploeg zitten we in een hele belangrijke fase van het seizoen en dat maakt dat er weinig tijd en ruimte is om erbij stil te staan”, aldus Wieffer.

Oranje

De in Borne geboren voetballer maakte afgelopen zomer de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Hij groeide snel uit tot een vaste waarde in Rotterdam en maakte onder bondscoach Ronald Koeman vorige maand zijn debuut voor het Nederlands elftal.

„Deze beloning is niet alleen een extra bevestiging, maar laat mij er toch ook weer even bij stilstaan hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal meemaak. Tegelijkertijd wil ik niets liever dan er alles aan doen deze lijn door te trekken. Als we als team blijven doen wat ons al het hele seizoen kenmerkt, dan kunnen het nog hele mooie weken worden.” Met Feyenoord heeft Wieffer de landstitel in zicht en verdedigt hij donderdag in de tweede wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma een 1-0 voorsprong.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie