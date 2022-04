Riante uitgangspositie Real Madrid na Benzema-show

In de 21e minuut kopte Benzema voor het eerst raak na een voorzet van Vinícius Júnior. Enkele minuten later was het opnieuw een kopbal die Chelsea-doelman Edouard Mendy het nakijken gaf. Nog voor rust wist Chelsea iets terug te doen via Kai Havertz: 2-1.

Beide ploegen waren nog maar koud uit de kleedkamer of de bal lag er al weer in. Benzema profiteerde van een blunder van Mendy die de bal veel te zacht naar Antonio Rüdiger speelde waardoor het Franse goudhaantje de bal kon onderscheppen. Een buitenkansje die hij vanzelfsprekend wist te verzilveren: 3-1.

Chelsea kreeg naarmate de wedstrijd vorderde iets meer grip op het spel. Er waren prima kansen voor Romelu Lukaku en Mason Mount op de aansluitingstreffer. Ook Hakim Ziyech, die na rust in het veld was gekomen, liet zich niet onbetuigd, maar dat leidde tot niets. Vlak voor tijd had de oud-Ajacied nog een goede kans op de 3-2, maar hij zag de bal maar net over het doel van Thibaut Courtois gaan.

Voor Benzema, die in de 86e minuut werd gewisseld voor Gareth Bale, was het de tweede Champions League-wedstrijd op rij waarin hij drie keer scoorde. Vorige maand deed hij dat tegen Paris Saint-Germain (3-1). Hij staat dit seizoen op elf doelpunten in de Champions League en kwam daarmee op gelijke hoogte met Ajacied Sébastien Haller. Robert Lewandowski (Bayern München) heeft één doelpunt meer gemaakt.

