FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren: ’Redelijke kans dat we doorgaan met René Hake’

Hake werd begin november als interim-trainer naar voren geschoven na het vertrek van John van den Brom naar RC Genk. De Drent zou tot de winterstop de kans krijgen, waarna FC Utrecht de situatie opnieuw zou bekijken.

De resultaten zijn onder leiding van Hake niet geweldig geweest. Van de negen duels die FC Utrecht onder hem afwerkte, werd er slechts één gewonnen (FC Emmen-uit), naast vijf gelijke spelen en drie nederlagen (Ajax en PSV in de Eredivisie en Ajax in de KNVB-beker).

,,We kijken niet alleen naar de resultaten, maar ook naar andere dingen. Ook deze wedstrijd heb ik weer een goede agressie en vechtlust gezien bij de ploeg. Daar houd ik van en daar houden ook de supporters van FC Utrecht van”, aldus Van Seumeren. ,,Daarnaast zijn we tevreden over de discipline en zijn de spelers heel positief over de trainer. René weet toch de jongens voor zich te winnen. Dat zijn positieve signalen.”

FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren voor het duel tegen AZ in gesprek met FOX Sports. Ⓒ BSR Agency

Hake zelf zou een voorkeur hebben voor een langer dienstverband dan alleen tot het einde van het seizoen. ,,Maar het is afwachten waar de club mee komt. De resultaten zijn niet altijd goed geweest, maar ik denk dat er wel een duidelijk verschil is qua energie en dynamiek in de ploeg.”

Een verlenging van het dienstverband van Hake heeft ook praktische voordelen. Door de ultrakorte winterstop zouden er voor een nieuwe trainer slechts enkele dagen zijn om zijn ideeën los te laten op de groep. FC Utrecht hervat op 3 januari de training en op 9 januari komt FC Groningen al op bezoek in de Galgenwaard.