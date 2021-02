Marathontoppers kunnen niet wachten op eerste race op natuurijs: ’Ik voel me weer verliefd’

Jouke Hoogeveen (op kop) heeft zijn afscheid al wereldkundig gemaakt, maar hij is zeker van plan om er als slotakkoord van een lange carrière nog een flinke snok aan te geven. Ⓒ Timsimaging

Amsterdam - Of er nu ijs ligt of niet, en de ijsvloer mogelijk is verpest door een dikke sneeuwlaag, de marathonmannen staan te popelen van ongeduld om hun kunsten te vertonen. Het is wachten op groen licht van de overheid, maar de messen worden letterlijk en figuurlijk geslepen voor de eerste wedstrijd op natuurijs. Coronaproof, dat natuurlijk wel. Wie kunnen er schitteren?