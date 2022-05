Premium Het beste van De Telegraaf

Cricketbondscoach Campbell overleefde zes hartaanvallen: ’Ik dacht dat ik was gekidnapt’

Door Steven Kooijman

Zijn hart stond zesmaal stil en evenzovele keren werd hij met succes gereanimeerd. Zeven dagen lag Ryan Campbell, bondscoach van het Nederlands cricketteam, in een Engels ziekenhuis in coma en werd er rekening gehouden met de meest donkere scenario’s. Vijf weken later voelt de 50-jarige Australiër zich echter great, met dank aan Becky, letterlijk zijn reddende engel: „Zonder haar had ik het niet kunnen navertellen.”