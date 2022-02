Alfred Schreuder nam Oekraïner in Brugge-selectie apart: ’Hij heeft het zwaar’

„Ik heb hem even gesproken. Wat er in zijn thuisland gebeurt, is verschrikkelijk”, zegt Schreuder tegen Het Nieuwsblad. „Hij heeft het er lastig mee en het is natuurlijk zwaar voor hem.” Daarbij weet hij dat hij Sobol niet ten koste van alles altijd bij de selectie moet hebben. „Als Eddy een dag iets anders wil doen dan voetbal, dan is dat voor mijn part best mogelijk. Niemand had erop kunnen rekenen dat zoiets zou gebeuren: het is verschrikkelijk voor zijn familie.”

Toch laat de 26-jarige Sobol, die vorige week tegen Eupen niet bij de selectie zat, een goede indruk achter. „Dat zie ik op training en Eddy heeft aangegeven dat hij zich hier fijn voelt. Voetbal kan ook ontspanning zijn.”

Sobol kwam dit seizoen defintief over van Shakhtar Donetsk nadat hij de voorbije twee jaar al gehuurd werd door Brugge. De 27-voudig international heeft inmiddels meer dan honderd wedstrijden in het eerste van Blauw-Zwart gespeeld, waarvan 27 dit seizoen.

Yarmolenko en Zinchencko

Bij West Ham United heeft Andriy Yarmolenko een paar dagen vrij gekregen van manager David Moyes. „Ik heb hem donderdag gesproken en hij was toen helemaal ondersteboven van de gebeurtenissen. We hopen dan ook allemaal dat zijn familie veilig is. We gunnen hem nu enkele dagen rust.”

Ook zijn landgenoot bij Manchester City, Oleksandr Zinchenko, is geschokt door de gebeurtenissen. „Hij maakt zich zorgen”, vertelt coach Pep Guardiola over de oud-PSV’er. „Hoe zou je zelf reageren als je familie hebt in een oorlogsgebied?” Toch kan Zinchenko dit weekend spelen als de Spanjaard een beroep op hem wil doen. „Oleksandr is een ongelooflijk sterke man. Het is erg moeilijk voor hem, maar hij traint geweldig en wil morgen spelen indien het nodig is.”