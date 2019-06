Jaspers: ’Te veel een ’change of life”

Dick Jaspers in actie.

BLANKENBERGE - Het wordt vandaag buigen of barsten voor de internationale biljartwereld, want in het Belgische Blankenberge gaat een delegatie van de nieuwe Zuid-Koreaanse biljartorganisatie PBA een ultieme poging doen om met de wereldbiljartbond UMB tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet dan is het voor een aantal topbiljarters per 15 juli aanstaande over en sluiten wat de kampioenschappen en toernooien betreft en worden ze onherroepelijk geschorst.