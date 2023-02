Premium Het beste van De Telegraaf

Arne Slot in beeld bij meerdere clubs Deur tot zomer op slot: Feyenoord wil succestrainer niet laten vertrekken

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot geeft Lutsharel Geertruida instructies. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord-trainer Arne Slot wordt intensief gevolgd door meerdere clubs in de Premier League, en is ook in andere buitenlandse competities bij clubeigenaren en bestuurders in beeld. Het aantrekkelijke voetbal van Feyenoord valt al op sinds de sterke Europese campagne, maar clubs zullen tot de zomer moeten wachten om zaken te doen met de 44-jarige coach.