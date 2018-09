Patrick Kluivert pakt trainerschap weer op

De huidige analist van beIN-sports was het laatst actief als technisch directeur van Paris Saint-Germain. „Het was een mooie ervaring om in de keuken bij een Europese topclub te kijken, maar de laatste weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het liefst weer op het veld sta”, aldus Kluivert senior, die eerder Jong FC Twente trainde, bondscoach van Curaçao was en Louis van Gaal assisteerde op het bronzen WK van 2014.

Een aantal clubs uit de Primera Division, van verschillende niveaus in Engeland en uit Amerika en Mexico informeerde reeds bij Kluivert, die een andere rol in het voetbal nog wel overweegt als er ’iets speciaals’ voorbij komt.