Georginio Wijnaldum draagt met assist bij aan zege PSG

Voetbal

Hoofdrol voor keepers bij eerste uitzege sinds een jaar van RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft door voor het eerst sinds november 2020 een uitwedstrijd te winnen een flinke stap gezet op weg naar behoud van de plek in de Eredivisie. De Waalwijkers klopten Go Ahead in Deventer met 0-2. Net als bij andere wedstrijden op het hoogste niveau speelden ook in de Adelaarshorst de k...