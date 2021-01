Radja Nainggolan boos op Inter-coach Antonio Conte

Vorig seizoen werd Nainggolan ook al gehuurd van Inter. Afgelopen zomer keerde hij weer terug in Milaan, maar hij kreeg in de eerste seizoenshelft weinig speeltijd van Conte. De 32-jarige middenvelder uit België maakt het seizoen af Cagliari, de nummer 15 van de Serie A.

„Ik was gekwetst toen Conte me na slechts acht minuten speeltijd te hebben gegeven zei dat ik schuldig was aan alles”, aldus de Belgische international tegen de Italiaanse krant Corriere dello Sport. „Wat had ik in acht minuten kunnen doen? Maar ik heb er toen geen conflict van willen maken en nu ook niet. Zo is het precies hoe het ging.”

Misschien in de hoop de deur open te houden voor een terugkeer naar Inter, zei Nainggolan toch nog iets positiefs over Conte: „Hij is een geweldige coach”, liet Nainggolan weten.

Inter staat tweede in de Serie A, een punt achter rivaal AC Milan, terwijl Cagliari op de 15e plaats staat.