Video- Bayern vermorzelt voetbaldwerg: 23-0!

De Duitse grootmacht vermorzelde donderdagavond amateurclub FC Rottach-Egern met maar liefst 23-0. Dat betekent dat de Duitse landskampioen zo’n beetje elke vier minuten doel trof. Corentin Tolisso nam de meeste treffers voor zijn rekening: 4.

Lucas Hernández, voor 80 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid, maakte zijn debuut in het shirt van de Zuid-Duitsers. Trainer Niko Kovac wisselde zijn elftal in de rust op tien plaatsen. Vorig jaar won Bayern ook al van FC Rottach-Egern, dat zich toen met 20-2 naar de slachtbank liet leiden.

Bekijk alle 23 treffers van Bayern:

Vorige week zaterdag ging Bayern München nog ten onder tegen Borussia Dortmund in de strijd om Duitse Supercup gewonnen. De nummer twee van het vorige seizoen in de Bundesliga klopte in eigen stadion de Rekordmeister met 2-0.