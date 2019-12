Christiaan Alberts Ⓒ Rene Bouwman

Christijan Albers heeft enorm genoten van het afgelopen Formule 1-seizoen, dat door Lewis Hamilton als wereldkampioen werd afgesloten en waarin Max Verstappen als derde eindigde. De columnist van Telesport gaat op geheel eigen wijze in op dit seizoen. Het mooie nieuws: de oud-coureur met 46 races in de koningsklasse verwacht nóg meer vuurwerk in 2020.