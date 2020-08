Edgar Davids moet bij Telstar eigen boterhammen meenemen

Edgar Davids wil trainer worden. „Een goede.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

De IJmond is in rep en roer door de komst van Edgar Davids naar Telstar. De voormalige wereldster, 47 jaar inmiddels, is aangesteld als (parttime) assistent-trainer van de club met het kleinste spelersbudget van het betaald voetbal. „Hij doet het op vrijwillige basis. Zaterdag moest hij naar Emmen zijn eigen boterhammen meenemen.”