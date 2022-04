Benzema mist twee (!) penalty’s, maar Real Madrid wint wel weer

David Alaba opende in de 12e minuut de score, op aangeven van Benzema. De Oostenrijkse verdediger stuitte in eerste instantie nog op de doelman van Osasuna, maar de rebound vloog er wel in. De thuisclub kwam 1,5 minuut later al weer op gelijke hoogte via de Kroatische spits Ante Budimir, die voor de vijfde wedstrijd op rij scoorde in La Liga.

Vlak voor rust zette Marco Asensio de Madrilenen opnieuw op voorsprong. Aanvoerder Benzema kreeg in de tweede helft twee kansen om zijn ploeg vanaf 11 meter op 3-1 te brengen, maar keeper Sergio Herrera stopte beide strafschoppen van de Franse spits, die zodoende op 25 competitietreffers bleef staan. Volgens databureau Gracenote is Benzema de eerste speler van Real die twee penalty's mist in één competitiewedstrijd. In de blessuretijd besliste Lucas Vázquez het duel met de derde treffer.

Real Madrid voert de ranglijst aan met 78 punten. Stadgenoot Atlético kwam niet verder dan 0-0 tegen Granada en weet nu dat het wordt onttroond. De kampioen van vorig jaar heeft 17 punten achterstand, met nog vijf wedstrijden te gaan. Alleen FC Barcelona kan Real in theorie nog van de landstitel af houden. Barcelona heeft 18 punten minder en speelt nog zeven wedstrijden. De ploeg van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong neemt het donderdagavond op tegen Real Sociedad.

Atlético Madrid laat dure punten liggen tegen Granada

In de strijd om een ticket voor de Champions League heeft Atlético Madrid punten laten liggen.

De ploeg van trainer Diego Simeone kwam voor eigen publiek tegen Granada niet verder dan 0-0. Bij degradatiekandidaat Granada zat de nieuwe hoofdtrainer Aitor Karanka voor het eerst op de bank.

Angel Correa probeerde te scoren, maar dat mislukte Ⓒ ANP/HH

Atlético, dat vorige week in de kwartfinales van de Champions League werd uitgeschakeld door Manchester City, kwam op 61 punten. De Spaanse kampioen heeft nu 1 punt meer dan Sevilla en FC Barcelona, die donderdag in actie komen. Real Madrid koerst met 14 punten voorsprong op Atlético en een wedstrijd minder gespeeld af op de landstitel. De top 4 van de Spaanse voetbalcompetitie plaatst zich voor de Champions League.