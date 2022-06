Snelste tijd Sergio Pérez in eerste training, Max Verstappen derde

Pérez noteerde een tijd van 1.45,476 en was daarmee een dikke tiende sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc, die in zijn snelste rondje wel wat werd opgehouden door George Russell. Max Verstappen reed naar de derde tijd en gaf ruim drie tienden toe op Pérez. In de slotfase spinde de Nederlander nog, zonder schade.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz zette de vierde tijd op de borden en was direct de laatste die binnen een seconde van Pérez bleef.

De omstandigheden in Baku waren door de harde wind niet makkelijk. Bij Red Bull viel de flink wapperende achtervleugel op, op het lange rechte stuk. Ferrari had juist enorm te kampen met het dit seizoen welbekende gestuiter. Dat heeft Red Bull beter onder controle. Ook Mercedes stuiterde enorm, al werd dat na wat aanpassingen aan de auto gedurende de eerste training wel wat minder.

Fernando Alonso was best of the rest. Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen, noteerde de zesde tijd, op een dikke seconde van de tijd van Pérez.

