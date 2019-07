Corruptie-uitspraak kost Messi slechts één duel

De sterspeler van Argentinië werd weggestuurd in het duel met Chili, om de derde plaats. Vervolgens beschuldigde hij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond van corruptie.

Dat was vooral gebaseerd op zijn ervaringen eerder in de halve finale tegen Brazilië, door de Argentijnen op een in hun ogen zeer omstreden manier verloren. Messi weigerde ook nog eens zijn bronzen medaille op te halen.

De vrees van de Argentijnen op een zware straf bleek ongegrond. Wel moet de vedette van Barcelona naast zijn schorsing nog een boete betalen van een kleine 1500 euro. Messi zit zijn schorsing uit in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2022.