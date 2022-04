Premium Het beste van De Telegraaf

’Het gaat zeker niet gemakkelijk worden’ Sparta hoopt in zes minuten gouden punten te pakken

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Henk Fraser: ’Het gaat zeker niet gemakkelijk worden’ Ⓒ PROSHOTS

SITTARD - Het wordt voor de toekomstige FC Utrecht-trainer Henk Fraser een hels karwei om zijn periode bij Sparta niet in mineur af te sluiten. Na de verloren degradatiekraker tegen Fortuna Sittard bezet de Kasteelclub nog altijd de laatste plaats in de Eredivisie. Het belang om vanavond om 18.45 uur bij het inhaalduel van slechts zes minuten tegen Vitesse de drie punten binnen te slepen is enorm. Sparta verdedigt een 1-0 voorsprong, maar Fraser rekent zich op voorhand niet rijk voor het flitsbezoek aan de lege Gelredome. „Het gaat zeker niet gemakkelijk worden.”