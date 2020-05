Ook in Frankrijk gedoe na afkappen voetbalcompetitie

De nummer 19 van de hoogste Franse competitie roept supporters en andere sympathisanten op om een petitie te ondertekenen. Daarin verzoekt Amiens de organisatie van de competitie (LFP) om de beslissing van vorige week te herzien.

Het Franse voetbalseizoen werd beëindigd nadat de regering had besloten dat er vanwege het coronavirus tot september niet meer kan worden gevoetbald. Hoewel er nog tien speelronden op het programma stonden, besloot de LFP om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had vier punten achterstand op de 'veilige' achttiende plaats.

Onder het motto 'voor gerechtigdheid' pleit de club voor herziening. Amiens stelt voor om geen enkele club te laten degraderen en komend seizoen 22 ploegen in de Ligue 1 te hebben, inclusief Lorient en Lens die promoveren vanuit de tweede klasse.

In Nederland zijn Cambuur Leeuwarden boos, omdat zijn ondanks een florissante uitgangspositie niet promoveren naar de Eredivisie, terwijl FC Utrecht ondanks een plek in de bekerfinale geen Europees ticket heeft gekregen. In de competitie bezette had het bovendien - met een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo - zicht op nummer vijf Willem II, dat slechts drie punten meer had dan de domstedelingen.