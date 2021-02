’Nooit eerder zoveel supersterren in Formule 1’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

Uiteraard gaat het over de bevriezing van het motorreglement vanaf 2022; een grote wens van Red Bull sinds het aangekondigde vertrek van motorleverancier Honda uit de Formule 1. Maar is dit wel echt goed nieuws voor Red Bull? Van Haren moet het allemaal nog zien en ook Albers heeft zijn bedenkingen. „Wat als Honda geen goede motor heeft richting volgend jaar? Dan heeft Red Bull een serieus probleem, omdat ze de motor niet kunnen doorontwikkelen tot 2025.”

Ook dreigden Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri uit de Formule 1 te stappen als de bevriezing van het motorreglement niet zou doorgaan. Albers wordt soms een beetje moedeloos van de houding van Red Bull. „Alles bij dat team moet gaaf, excentriek, en flitsend zijn. Maar als je er vanaf een afstandje naar kijkt, zijn ze super ongeorganiseerd. Niets ten nadele van Max Verstappen, maar bij andere teams zit veel meer professionaliteit wat betreft communicatie.”

Verder in de podcast: wat zijn de verwachtingen van alle auto’s en nieuwkomers? Welke coureurs gaan er na een teamwissel op voor- of achteruit? Albers is benieuwd naar een eventuele strijd tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. „Wat als Pérez tweemaal een snellere race rijdt dan Max? Zelfs de beste coureurs gaan dan aan zichzelf twijfelen.” Van Haren is daar niet bang voor: „Max heeft aangetoond dat hij met tegenslag kan omgaan. Het is niet bepaald altijd hosanna geweest in zijn Formule 1-carrière.”