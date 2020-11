Foto’s: ruim 52.000 (!) fans wonen zonder mondmasker rugbywedstrijd bij

Premier Annastacia Palaszczuk kondigde onlangs aan dat stadions voortaan niet langer maximaal 75 procent gevuld mogen zijn, maar wel voor de volle 100 procent.

Fans van Queensland. Ⓒ EPA

En dus zat het Suncorp Stadium in Brisbane tot de nok gevuld voor de finale van The State of Origin-serie, met 20-14 door de thuisploeg gewonnen tegen New South Wales.

Het volbepakte stadion in Queensland. Ⓒ EPA

Het aantal toeschouwers, bijna 52.500 in totaal, brak het record in coronatijden van de wedstrijd tussen de All Blacks van Nieuw-Zeeland en het Australische rugbyteam. Toen kwamen er exact 46.061 toeschouwers opdagen in Eden Park.