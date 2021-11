Corona groter gevaar dan Slavia Praag voor Feyenoord

Feyenoord heeft in de afgelopen 48 uur, nadat de nummer één van het Nederlands elftal positief werd bevonden, de complete selectie tweemaal getest. Middenvelder Guus Til vertelde na aankomst in Praag precies waarvoor iedereen bij Feyenoord een beetje bang is. „Het is altijd even schrikken als je een coronageval hebt. Om de simpele reden dat het besmettelijk is en er een periode volgt van testen. Gelukkig is het nu nog bij één gebleven”, aldus Til, die beseft dat niemand nog de zekerheid heeft dat het geen grotere uitbraak betreft. „Je weet het gewoon niet.”

Trainer Arne Slot begreep, toen hij met zijn selectie in het stadion van Slavia Praag de laatste training ging afwerken, ook dat hij nog niet te vroeg moet juichen. Dat de coach op zijn hoede is voor een grotere uitbraak van corona is begrijpelijk. Hij heeft een jaar geleden bij AZ meegemaakt hoe het virus om zich heen kan slaan in een selectie. „Als je hoort dat er een besmetting is hoop je dat het daarbij blijft. Tot op heden is dat zo, maar ik voel me door bepaalde ervaringen bijna een corona-expert. In mijn tijd bij AZ, toen we aan het begin van het seizoen niet zo veel punten pakten, hadden we veertien coronagevallen. Het kan gewoon tien dagen duren voordat je weet of anderen wel of niet positief testen.”

Marciano

Hij vindt het heel vervelend voor Bijlow dat deze nu in quarantaine zit en ziek is. Want de doelman heeft wel degelijk klachten. Slot: „Voor iedere speler is het hartstikke jammer als hij een wedstrijd mist. Justin zelf vindt dit ook heel jammer. Ik heb contact met hem en hij moet nu nog afwachten wat het met hem gaat doen. Hij heeft wat klachten maar heeft nog geen zekerheid over wat het exact gaat doen.”

Hoe lang de speler is uitgeschakeld is nog onzeker. Het lijkt uitgesloten dat Bijlow zondag al kan terugkeren onder de lat. „Daar kan ik niks over zeggen, daarvoor moeten we bij de dokter zijn.”

Feyenoord treedt tegen Slavia Praag in elk geval met zijn Israëlische international Ofir Marciano onder de lat aan. Die heeft in Europa al wat ervaring opgedaan, omdat hij Bijlow ook moest vervangen tijdens de Europese wedstrijd tegen het Zweedse IF Elfsborg. De spelers van Feyenoord hebben net als Slot het volste vertrouwen in Marciano, want die heeft een schat aan ervaring en is niet voor niets de nummer één van zijn land Israël. Slot: „Hij heeft nog niet zo lang geleden met Israël nog in Schotland in een uitverkocht stadion gekeept. Justin is de nummer één van Nederland, Ofir van Israël. Dat betekent dat je een keeper hebt die niet zo gauw in de war raakt van de omstandigheden.”

In Praag treft Feyenoord weer een vol stadion aan. De Rotterdammers kunnen ook weer rekenen op een flinke lading eigen supporters. Een deel daarvan werd door koning Willem Alexander woensdag naar Praag gevlogen en dat zorgde voor de nodige hilariteit. Slot: „Ik moest het zelf ook uit de media vernemen. Als je in het vliegtuig stapt wil je maar een ding en dat is weer veilig aan de grond komen. Voor de fans is het wel zo prettig dat ze weer veilig zijn geland. Daar draait het toch om? Het zou leuk zijn geweest als hij onze spelersgroep had gevlogen, maar dat is niet waarvoor we naar Praag zijn gekomen.”