Fortuna haalt ’groot Brits talent’

De 22-jarige centrale verdediger wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Swansea City. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard is blij met de nieuwe aanwinst. „Met Cian hebben we dit seizoen een groot Brits talent binnen onze selectie. Hij is een fysiek sterke verdediger en daarbij ook opbouwend goed. Wij hopen dat hij zich hier in Sittard verder gaat ontwikkelen.”