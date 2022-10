Schmidt elimineert Juventus met Benfica, sterren PSG blinken uit in zevenklapper

Paris Saint-Germain en Benfica hebben na vijf wedstrijden allebei 11 punten en bepalen tijdens de laatste speelronde wie als eerste eindigt. PSG gaat op bezoek bij Juventus en Benfica speelt een uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa, dat net als Juventus op 3 punten staat.

Juventus moest winnen van Benfica, maar de Portugese koploper trok de goede lijn van de laatste weken door. Het elftal van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt is dit seizoen nog ongeslagen en opende ook tegen Juventus al snel de score. António Silva kopte in de zeventiende minuut raak na een indraaiende voorzet van Enzo Fernández (1-0).

Overtuigend

Het antwoord van de Italianen liet niet lang op zich wachten. Halverwege de eerste helft zorgde Dusan Vlahovic van dichtbij voor de 1-1. De treffer werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.

Benfica was niet van slag door de gelijkmaker en trok de wedstrijd overtuigend naar zich toe, met voor rust nog twee treffers. Na hands van de Colombiaan Juan Cuadrado benutte João Mário in de 28e minuut een strafschop, kort daarop gevolgd door een fraai doelpunt (hakje achter het standbeen) van Rafa Silva.

In de beginfase van de tweede helft scoorde Rafa Silva weer, met een stiftje dit keer. Juventus kwam in het laatste kwartier via Arkadiusz Milik (4-2) en Weston McKennie (4-3) dichterbij, maar Benfica gaf de zege niet meer weg.

PSG-sterren blinken uit

Bij Paris Saint-Germain maakten de sterspelers het verschil tegen Maccabi Haifa. Halverwege was het al 4-1. Lionel Messi scoorde twee keer, Kylian Mbappé en Neymar ieder één keer. Messi maakte het eerste doelpunt met de buitenkant van zijn linkervoet.

Bij zijn tweede treffer plaatste hij de bal van net buiten het strafschopgebied laag in de hoek. Mbappé scoorde na rust nog eens.

De Senegalees Abdoulaye Seck nam beide doelpunten van Haifa voor zijn rekening.

Havertz knalt Chelsea met fraaie goal naar laatste 16 Champions League

Chelsea heeft zich verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. De Londenaren, die het toernooi twee seizoenen terug wonnen, waren in Oostenrijk te sterk voor Red Bull Salzburg: 1-2.

Kai Havertz (L) krult de bal fraai in de bovenhoek. Ⓒ ANP/HH

Voor Chelsea betekende het, na twee zeges op AC Milan, de derde overwinning op rij in de groepsfase. De ploeg van coach Graham Potter heeft na vijf duels 10 punten. Salzburg, AC Milan en Dinamo Zagreb strijden voor het tweede toegangsticket voor de achtste finales vanuit groep E.

De Kroaat Mateo Kovacic zette Chelsea halverwege de eerste helft op voorsprong. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met links in de bovenhoek. Chelsea liet in de eerste helft na om verder uit te lopen. De Zwitserse keeper Philipp Köhn onderscheidde zich met goede reddingen bij Salzburg.

Fraaie goal Havertz

Na rust lag het initiatief in de beginfase bij Red Bull Salzburg, dat in de 49e minuut via Chukwubuike Adamu langszij kwam. De spits kon scoren na een goede voorzet van oud-Ajacied Maximilian Wöber: 1-1.

Chelsea verzekerde zich dankzij Kai Havertz nu al van de volgende ronde. De Duitser nam de bal in de 64e minuut vanuit de draai goed aan en schoot met links via de onderkant van de lat fraai raak (1-2).

Bekijk hieronder de treffer:

Borussia Dortmund verder in CL na gelijkspel tegen City

Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Duitsers speelden op eigen veld gelijk tegen Manchester City, dat al zeker was van kwalificatie. In Dortmund eindigde het duel in 0-0.

In deze groep won Sevilla eerder van FC Kopenhagen met 3-0. De Spanjaarden hadden alleen nog kans gehad op de volgende ronde bij een nederlaag van Dortmund. City is zeker van de groepswinst.

De beste kans voor rust was voor Dortmund. Youssoufa Moukoko schoof de bal na ruim een half uur echter naast het doel van Stefan Ortega, na een voorzet van Karim Adeyemi. Even later schoot Moukoko opnieuw gevaarlijk in, nu redde de Duitse keeper in Engelse dienst.

Vlak voor rust kopte Nathan Aké aan de andere kant na een hoekschop over, het was het meest dreigende moment van City tot dan.

Na de hervatting kreeg Riyad Mahrez een riante mogelijkheid van 11 meter om de Engelse kampioen op voorsprong te zetten. De strafschop van de Algerijn werd echter gestopt door doelman Gregor Kobel.

Als gebruikelijk was Aké basisspeler bij de Engelsen. De Noorse spits Erling Haaland speelde alleen in de eerste helft en kreeg daarna rust. Hij kwam tegen zijn oude club nauwelijks in een kansrijke positie.

Bij Dortmund viel Donyell Malen in de 73e minuut in.

AC Milan klimt naar tweede plaats na overwinning op Zagreb

AC Milan heeft in groep E van de Champions League de tweede plaats overgenomen van Red Bull Salzburg. De Italiaanse kampioen dankte dat aan een zege (0-4) op Dinamo Zagreb. Salzburg verloor eerder op dinsdag van Chelsea (1-2).

Matteo Gabbia opende kort voor rust de score voor Milan. De 23-jarige verdediger kopte, na een vrije trap, al vallend bij de tweede paal raak: 0-1. De Portugees Rafael Leão verdubbelde in de 49e minuut de voorsprong voor AC Milan. Olivier Giroud benutte na een uur spelen een strafschop. De Oostenrijker Robert Ljubicic werkte de bal in de 69e minuut vervolgens nog in zijn eigen doel: 0-4.

Chelsea is met 10 punten al zeker van een plek in de volgende ronde. AC Milan heeft 7 punten, Red Bull Salzburg 6 en Dinamo Zagreb 4. AC Milan ontvangt volgende week Salzburg en heeft dan aan een gelijkspel genoeg om naar de achtste finales te gaan.

Leipzig blijft kansrijk na overwinning op Real Madrid

Leipzig heeft in de groepsfase van de Champions League gewonnen van het al geplaatste Real Madrid. In Duitsland werd het 3-2.

Daardoor houdt Leipzig de kans om zich na Real Madrid voor de volgende fase te plaatsen in eigen hand. Sjachtar Donetsk, dat gelijkspeelde bij Celtic 1-1, is echter ook nog niet uitgeschakeld.

Joško Gvardiol zette Leipzig na ongeveer een kwartier op voorsprong. De Kroaat scoorde in de rebound, nadat doelman Thibaut Courtois eerst nog redde bij een inzet van André Silva. Enkele minuten later al zorgde Christopher Nkunku voor de 2-0. Hij kreeg de bal met enig fortuin, maar schoot vervolgens hard en hoog raak, onhoudbaar voor Courtois.

Vlak voor rust maakte Vinícius Júnior 2-1. Hij scoorde met het hoofd zo ongeveer vanaf de stip na voorbereidend werk van Marco Asensio. In de slotfase zorgde Timo Werner, na een ziekte weer fit genoeg om in te vallen, voor de 3-1. Daarna benutte Rodrygo nog een strafschop, 3-2.

Topschutter Karim Benzema en de middenvelders Luka Modric en Federico Valverde ontbraken bij Real Madrid.

Georgios Giakoumakis, oud-topschutter van VVV-Venlo, zette Celtic in de 34e minuut op voorsprong tegen Sjachtar Donetsk. Hij kon na een 'kluts' van dichtbij inschieten. Na bijna een uur maakte Mikhailo Moedrik gelijk voor de Oekraïners.