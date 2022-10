VIDEO Havertz knalt Chelsea met fraaie goal naar laatste 16 Champions League

Voor Chelsea betekende het, na twee zeges op AC Milan, de derde overwinning op rij in de groepsfase. De ploeg van coach Graham Potter heeft na vijf duels 10 punten. Salzburg, AC Milan en Dinamo Zagreb strijden voor het tweede toegangsticket voor de achtste finales vanuit groep E.

De Kroaat Mateo Kovacic zette Chelsea halverwege de eerste helft op voorsprong. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met links in de bovenhoek. Chelsea liet in de eerste helft na om verder uit te lopen. De Zwitserse keeper Philipp Köhn onderscheidde zich met goede reddingen bij Salzburg.

Fraaie goal Havertz

Na rust lag het initiatief in de beginfase bij Red Bull Salzburg, dat in de 49e minuut via Chukwubuike Adamu langszij kwam. De spits kon scoren na een goede voorzet van oud-Ajacied Maximilian Wöber: 1-1.

Chelsea verzekerde zich dankzij Kai Havertz nu al van de volgende ronde. De Duitser nam de bal in de 64e minuut vanuit de draai goed aan en schoot met links via de onderkant van de lat fraai raak (1-2).

Bekijk hieronder de treffer:

Sevilla houdt kans na winst op FC Kopenhagen

Sevilla heeft in de groepsfase van de Champions League gewonnen van FC Kopenhagen. In Spanje eindigde het duel in 3-0.

In de stand nadert Sevilla daardoor Borussia Dortmund tot op 2 punten. De Duitsers worden echter onbereikbaar als ze later dinsdag (21.00 uur) in eigen huis niet verliezen van Manchester City. De Engelsen zijn al zeker van de volgende fase in het toernooi.

Na iets meer dan een uur kwam Sevilla op voorsprong. Youssef En-Nesyri kopte raak na een voorzet van Papu Gómez. De doelpuntenmaker, die halverwege was ingevallen voor oud-Ajacied Kasper Dolberg, moest even later alweer geblesseerd van het veld.

In de slotfase werd het 2-0 door Isco. Gonzalo Montiel maakte er in extra tijd nog 3-0 van. Daarna kreeg aan Deense kant Davit Khocholava nog de rode kaart.

Karim Rekik zat bij Sevilla op de bank. Bij Kopenhagen viel Kevin Diks in de 80e minuut in.