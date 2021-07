Mark Cavendish knalt met 34e overwinning naar recordzege in Tour de France

Het is voor Cavendish zijn vierde etappezege in deze Tour en zijn 34e in totaal. De Brit staat nu op gelijke hoogte met de legendarische Merckx, die tussen 1969 en 1975 huishield in de Tour de France. Mede dankzij zijn 34 ritzeges won de inmiddels 76-jarige Belg de Tour in totaal vijf keer.

Cavendish reed op 36 kilometer van de finish lek, maar keerde ruim op tijd weer terug in het peloton om zich te kunnen mengen in de massasprint. Zijn teamgenoot Michael Mørkøv finishte als tweede, voor de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix.

Groene trui

Hoewel Cavendish al 34 etappes won in de Tour de France reed hij slechts één keer in de groene trui Parijs binnen. Dat was in 2011, toen hij vijf ritten won, waaronder de slotrit over Champs-Élysées. Momenteel gaat hij hij in de strijd om het puntentricot florissant aan de leiding. Zijn voorsprong op nummer twee Michael Matthews is al ruim 60 punten.

Met nog mogelijke sprints in Libourne en Parijs kan Cavendish het record van Merckx deze Tour nog verbeteren. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar.

Omer Goldstein (rechts), Pierre Latour (midden) en Sean Bennett reden vrijdag lange tijd voorop. Ⓒ HH/ANP

Vluchters

De 220 kilometer lange dertiende etappe tussen Nîmes en Carcassonne verliep zoals verwacht. Een drietal vluchters (Pierre Latour, Sean Bennett en Omer Goldstein) kreeg de ruimte van het peloton. De voorsprong werd echter continu bewaakt door de sprintersploegen, waardoor de drie op 53 kilometer van de meet alweer werden teruggegrepen.

Quentin Pacher zette met 48 resterende kilometers op de teller nog een solo in, maar zijn poging om vooruit te blijven was kansloos.

De solo van Quentin Pacher was gedoemd te mislukken. Ⓒ HH/ANP

Valpartij

Een groot gedeelte van het peloton ging op vijftig kilometer van Carcassone hard onderuit in een flauwe bocht met slecht wegdek. Meerdere renners vlogen het ravijn in. Simon Yates, Lucas Hamilton (beiden Team BikeExchange) en Roger Kluge (Lotto-Soudal) stapten uiteindelijk af na de massale valpartij.

